Обломки БПЛА ВСУ в Нижегородской области при падении повредили четыре дома Спецоперация сегодня в 11:32 Фото - © РИА Новости

Ночью российские средства ПВО уничтожили 20 БПЛА ВСУ в Кстовском районе в Нижегородской области. Во время падения обломков беспилотника были повреждены четыре дома, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин.