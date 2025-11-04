Обломки БПЛА ВСУ в Нижегородской области при падении повредили четыре дома
Фото - © РИА Новости
Ночью российские средства ПВО уничтожили 20 БПЛА ВСУ в Кстовском районе в Нижегородской области. Во время падения обломков беспилотника были повреждены четыре дома, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин.
Никто не пострадал. Во время падения обломков украинского БПЛА получили урон три частных дома.
Также повредилась многоэтажка. На месте происшествия находятся сотрудники служб.
Ранее сообщалось, что с 23:30 3 ноября до 07:00 4 ноября российские войска перехватили 85 БПЛА ВСУ. 20 БПЛА сбили над Нижегородской областью.
