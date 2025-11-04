сегодня в 07:54

Средства ПВО сбили 85 украинских беспилотников над регионами РФ за ночь

Российские средства ПВО с 23:30 3 ноября до 07:00 4 ноября перехватили и ликвидировали 85 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

40 беспилотников ВСУ сбили над Воронежской областью. 20 БПЛА ликвидировали над Нижегородской областью.

10 беспилотников уничтожили над Белгородской. Шесть сбили над Курской.

Четыре беспилотника ликвидировали над Липецкой областью. По два уничтожили над Волгоградской, и Республикой Башкортостан.

Один перехватили над Саратовской областью.

