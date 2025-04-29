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Обязательная эвакуация семей с детьми идет в Днепропетровской области Украины

В Днепропетровской области на Украине объявили обязательную эвакуацию семей с детьми. Граждан попросили покинуть населенные пункты на востоке области, сообщает украинское издание «Страна.ua» .

Речь идет о селах Новоподгородное, Райполе, Колона-Межевая, Сухарева Балка. Фронт приближается к этим территориям.

Военный обозреватель Юрий Подоляка недавно отметил, что российские бойцы заняли главный опорный пункт в Троицком ДНР. Они приближаются к границам Днепропетровской области.

Также в украинских СМИ утверждают, что российская армия якобы может готовить операцию по взятию города Сумы в кольцо или полукольцо. Благодаря наступлению на столицу Сумской области ВС РФ смогут создать буферную зону перед своей границей.