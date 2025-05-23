Ночью ПВО отразила очередную атаку дронов на Москву

ПВО сбила еще три беспилотника ВСУ под Москвой
Спецоперация

За ночь на 23 мая системы противовоздушной обороны сбили девять вражеских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Три из них были уничтожены на подступах к столице, их обломки упали в безлюдной зоне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сейчас на местах падения работают аварийные службы, обследуя территорию и собирая обломки для дальнейшего изучения.

Власти призывают жителей сохранять бдительность и немедленно сообщать о любых подозрительных объектах.

Ранее ПВО сработала над Ельцом в Липецкой области, обломки сбитых воздушных целей вызвали пожар в промышленной зоне.