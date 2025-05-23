Ночью ПВО отразила очередную атаку дронов на Москву

За ночь на 23 мая системы противовоздушной обороны сбили девять вражеских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Три из них были уничтожены на подступах к столице, их обломки упали в безлюдной зоне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.