Ночью ПВО отразила очередную атаку дронов на Москву
ПВО сбила еще три беспилотника ВСУ под Москвой
За ночь на 23 мая системы противовоздушной обороны сбили девять вражеских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Три из них были уничтожены на подступах к столице, их обломки упали в безлюдной зоне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Сейчас на местах падения работают аварийные службы, обследуя территорию и собирая обломки для дальнейшего изучения.
Власти призывают жителей сохранять бдительность и немедленно сообщать о любых подозрительных объектах.
Ранее ПВО сработала над Ельцом в Липецкой области, обломки сбитых воздушных целей вызвали пожар в промышленной зоне.