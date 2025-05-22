Нет части крыши и стены: появились фото поврежденного из-за дрона дома в Туле

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Из-за атаки украинских беспилотников дом на улице Металлургов в Туле был поврежден взрывом. Фото поврежденного здания опубликовала Baza .

На снимках видно, что повреждены часть крыши и стены, выбиты окна в многоквартирном кирпичном доме.

Сильнее всего повреждена квартира на пятом этаже дома. По предварительным данным, в момент падения БПЛА людей в ней не было.

Жильцов из поврежденного дома эвакуировали. Сейчас люди находятся в пункте временного размещения.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал, что системы ПВО отразили 10 атак на регион.