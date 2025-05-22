Губернатор Миляев: ПВО отражают десятую волну атак на Тульскую область
Двое человек пострадали при атаке дронов ВСУ на многоэтажный дом в Туле, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Тульская область подверглась беспрецедентной атаке украинских БПЛА — силы ПВО отражают уже десятую волну налета. По данным губернатора Дмитрия Миляева, один из беспилотников прорвался к городу, врезавшись в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе. Обломки сбитых дронов повредили несколько зданий в разных районах областного центра.
«Два человека получили легкие ранения, им немедленно оказана медицинская помощь», — сообщил Миляев.
Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы, ведется проверка территории на предмет опасных фрагментов. Жителям рекомендовано соблюдать осторожность и следовать указаниям местных властей. Ситуация остается напряженной — ПВО продолжают отражать новые атаки.