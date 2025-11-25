Несли до 60 кг взрывчатки: какими дронами били ВСУ при масштабной атаке по РФ

сегодня в 10:44

ВСУ использовали дроны типа FP-1 при одной из крупнейших атак на Россию

Украинская армия провела одну из самых массированных атак по территории России при помощи беспилотников типа FP-1, сообщает SHOT .

БПЛА запускали из 3 украинских регионов: Одесской, Николаевской и Полтавской областей. В последней для этого использовался аэродром Кременчуг.

Предварительно, дроны были снаряжены около 60 кг взрывчатки. Речь идет об осколочно-фугасных снарядах ОФБ-60-ЯУ.

Российские средства ПВО минувшей ночью сбили 249 дронов ВСУ самолетного типа над 7 регионами, Черным и Азовским морями. В результате масштабной атаки противника 3 человека погибли и не менее 15 были ранены.

