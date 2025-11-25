Повреждены дома, погибли и ранены люди: ВСУ провели одну из крупнейших атак БПЛА

Из-за крупной атаки дронов ВСУ повреждены дома и машины, погибли и ранены люди

В результате одной из крупнейших атак беспилотников ВСУ по южным регионам РФ 3 человека погибли и не менее 15 были ранены, сообщает Baza .

Самый тяжелый удар противник нанес по Таганрогу и Неклиновскому району Ростовской области. Там были повреждены два многоквартирных дома, частный дом, детсад, колледж и два промпредприятия. На территории промзоны загорелся склад, в нескольких деревнях произошло пожары в частных домах и на газопроводе. В области погибли три человека, еще 11 ранены.

В Новороссийске из-за атаки БПЛА повреждены семь многоквартирных и семь частных домов. В двух многоэтажках начались пожары, огонь быстро потушили. В результате ЧП пострадали четыре человека, трое из них находились на улице во время прилета дронов. В Новороссийске развернули пункт временного размещения жителей.

В селе Мысхако обломки БПЛА ВСУ попали в пятиэтажку, где загорелась одна квартира. В Борисовке части беспилотника попали в грузовик, начался пожар. Водитель выбрался из горящей машины сам и не пострадал.

В Геленджике и в Кабардинке повреждены два частных дома. Из одного дома госпитализирован мужчина.

По информации властей Краснодарского края, на территории региона из-за дронов было повреждено не менее 20 домов в пяти муниципалитетах, среди которых Краснодар и Туапсе. Загорелась крыша многоэтажного дома, и осколками ранило охранника.

Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, всего прошедшей ночью над Россией сбили 249 украинских дронов.

