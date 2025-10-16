сегодня в 18:59

На Украине увеличивают темпы принудительной мобилизации и в ВСУ отправляют новых солдат. Однако полномасштабных действий ожидать пока не стоит, поскольку к этому отсутствуют предпосылки, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Но точечные удары украинские боевики нанести могут», — отметил он в интервью на радио Sputnik.

В Купянске в Харьковской области Украины противник маневренно обороняется. Имеются предпосылки на юге Донецкой Народной Республики и в Днепропетровской области.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что ВСУ якобы собираются пойти в наступление. Американский лидер собирается принять решение по этому вопросу во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Издание Financial Times сообщало, что президент Украины принял приглашение Белого дома. Он прилетит в Соединенные Штаты 17 октября и встретится с Трампом.

Помимо президента США, Зеленский собирается переговорить с сенаторами, конгрессменами, а также сотрудниками Пентагона и энергетических компаний. На встрече с Трампом политики обсудят вопросы, связанные с усилением противовоздушной обороны Украины. Также они поговорят про возможность передачи дальнобойных вооружений, среди которых и крылатые ракеты Tomahawk.

