сегодня в 04:29

Трамп заявил, что ВСУ намерены «перейти в наступление»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ВСУ намерены «перейти в наступление», и он собирается принять решение по этому поводу на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости .

«Они хотят пойти в наступление, я приму решение по этому поводу», — отметил он.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Трамп и Зеленский планируют встретиться 17 октября в Белом доме. Президент Украины принял это приглашение.

На встрече политики могут обсудить усиление ПВО страны. Также Трамп и Зеленский поговорят о поставках оружия дальнего радиуса действия, в том числе крылатых ракет Tomahawk.

При этом поставка нескольких ракет Tomahawk Украине со стороны США вряд ли существенно повлияет на ход конфликта.

