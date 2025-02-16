Армия НАТО предпринимает попытки попасть на Украину под видом миротворческой миссии. Так глава Крымской межнациональный миссии Заур Смирнов прокомментировал в беседе с РИА Новости сообщения Associated Press о том, что страны Европы во главе с Британией и Францией тайно прорабатывают план отправки солдат в зону конфликта для обеспечения выполнения грядущего мирного соглашения Киева с Москвой.

Российский политик отметил, что Соединенные Штаты совсем не учитывают интересы антироссийской коалиции Европы. На фоне этого страны ЕС и Великобритания будут согласны на любые «подачки с барского стола», лишь бы участвовать в украинском кризисе.

Смирнов подчеркнул, что солдатам НАТО нечего делать в зоне конфликта. Их не должно быть там вне зависимости от предлога, под которым они будут находиться.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что Европа однажды введет войска на Украину.