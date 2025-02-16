В Польше сообщили о планах ввода военных на Украину

сегодня в 05:31

Европа рано или поздно введет войска на Украину, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский, сообщает ТАСС .

Дипломат отметил, что президент США Дональд Трамп видит в качестве условия урегулирования конфликта на Украине присутствие европейских военных.

«Нас попросят предоставить их, то рано или поздно нам придётся принять в этом участие», — цитирует политика российское агентство.

Ранее Сикорский сообщил о созыве срочного саммита стран Европы в Париже из-за позиции США по поводу ситуации на Украине.