В Польше сообщили о планах ввода военных на Украину

Глава МИД Польши: Европе придется ввести войска на Украину
Политика

Европа рано или поздно введет войска на Украину, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский, сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что президент США Дональд Трамп видит в качестве условия урегулирования конфликта на Украине присутствие европейских военных.

«Нас попросят предоставить их, то рано или поздно нам придётся принять в этом участие», — цитирует политика российское агентство.

Ранее Сикорский сообщил о созыве срочного саммита стран Европы в Париже из-за позиции США по поводу ситуации на Украине.