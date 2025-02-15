Макрон пригласил несогласных с решением Трампа по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже на фоне предстоящих переговоров США и России, сообщает РИА Новости .

О срочном собрании, сообщил глава МИД Польши Сикорский на Мюнхенской конференции.

По его словам, список участников встречи пока не определен. Точность есть только по главе британского кабмина, уточнил дипломат.

Ранее Макрон предлагал обсудить возможность создания объединенных европейских вооруженных сил.