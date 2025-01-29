Вооруженные силы Европы: возможно ли создание европейской армии и как это повлияет на НАТО

Готовы ли европейцы защищать себя самостоятельно, не полагаясь на США, и позволят ли им это американцы, читайте в материале РИАМО.

В январе 2025 года французский президент Эмманюэль Макрон вновь затронул одну из своих любимых тем — укрепление общеевропейского оборонительного потенциала и повышение военной самостоятельности европейских стран. В частности, он задался вопросом, сможет ли Европа защитить себя, если США «выведут свои военные корабли из Средиземноморья» или переключат основное внимание на Тихий океан. Дата выступления тоже была выбрана не случайно — на следующий день в США состоялась президентская инаугурация Дональда Трампа, который не раз давал понять, что американцы могут и отказаться от защиты Старого Света.

История попыток создания общеевропейской армии

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Впервые о создании объединенных вооруженных сил в Европе заговорили в 1950-х. 27 мая 1952 года шесть главных стран континента (Франция, Бенилюкс, Западная Германия и Италия) заключили Парижское соглашение об учреждении Европейского оборонительного сообщества (ЕОС), в рамках которого вооруженные силы государств-членов должны были получить общее командование и единый бюджет. При этом новая структура оставалась бы составной частью НАТО, созданной тремя годами ранее. Однако ЕОС так и не возник: договор ратифицировали страны Бенилюкса и ФРГ, а вот французский парламент отказался делать это из-за нежелания поступаться национальным суверенитетом в области обороны.

В итоге до единой европейской армии дело так и не дошло — в «холодной войне» за защиту Западной Европы от потенциальной угрозы со стороны СССР отвечала НАТО (и США как ее главный учредитель). Правда, некоторые интеграционные структуры в сфере обороны и безопасности были созданы и в самом Старом Свете. К их числу относился, например, Западноевропейский союз, существовавший с 1954 по 2011 годы. Кроме того, с 2001 года в Евросоюзе функционирует Военный комитет, состоящий из министров обороны стран-членов.

Сторонники европейской военной интеграции

В последнее десятилетие целый ряд лидеров европейских государств говорили о необходимости углубления военной интеграции. Помимо Макрона, поднимавшего эту тему еще в 2018 году, подобными заявлениями отметились также Ангела Меркель, Сильвио Берлускони, Виктор Орбан и бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. О необходимости создания Европейского оборонительного союза в 2021 году говорила и преемница Юнкера Урсула фон дер Ляйен.

Из конкретных попыток такой интеграции можно отметить формирование объединенных воинских подразделений стран-членов ЕС. Так, еще в 1989 году была создана Франко-германская бригада, а в 2016 году — 414 танковый батальон из военнослужащих Германии и Нидерландов.

Согласно опросу, проведенному в 2022 году британской социологической службой YouGov, жители всех 16 континентальных стран ЕС, где проводилось исследование, высказались за создание общеевропейской армии. При этом только в Дании, Болгарии и Словакии сторонников этой идеи оказалось ненамного больше, чем противников — в остальных государствах перевес был довольно существенным.

Противники создания европейской армии

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Есть у европейской военной интеграции и противники. В первую очередь, это НАТО. Так, в мае 2024 года тогдашний генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что ЕС не по силам заменить НАТО.

Любопытно, что в январе 2025 года о том, что Евросоюзу не нужна своя армия, сказала и новый глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

Таким образом, можно констатировать, что внутри самой Европы единой точки зрения по вопросу военной интеграции стран Старого Света вне рамок НАТО пока не сформировано, хотя призывы к этому носят весьма устойчивый характер и раздаются с самого верха.

От кого Европа собирается защищаться

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Как отметил в разговоре с РИАМО политолог, глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев, разговоры о создании единой европейской армии идут давно, а главной сторонницей этой идеи еще со времен Шарля Де Голля является Франция.

«Напомню, что Макрон еще в 2018 году довольно жестко высказывался в сторону США и НАТО, о том, что Франция хочет быть союзником, а не вассалом, и что надо уметь защитить себя самостоятельно. „Мы должны защищаться от России, Китая и даже США“, — это прямая цитата. Канцлер Германии Ангела Меркель тоже склонялась к мысли о единой европейской армии. Против тогда были Великобритания и США. Америка считала, что это ослабит Североатлантический альянс. Но если Североатлантический альянс усилиями Трампа прикажет долго жить, гипотетически, то что тогда делать европейцам?», — сказал эксперт.

Калачев также напомнил, что в 2018 году президент России Владимир Путин поддержал заявление Макрона, заявив, что создание общеевропейской армии — это важный шаг к мировой многополярности.

По мнению политолога, в вопросе военной интеграции все зависит от того, смогут ли договориться ключевые европейские игроки — Германия, Франция, Италия и Польша.

«В целом, создание общеевропейской армии позволило бы Европе стать более независимой от США. Я думаю, что тема эта весьма живая. Если это получится, то у Европы будет серьезная армия, которая сможет решать вопросы европейской обороны» Константин Калачев политолог, глава «Политической экспертной группы»

Политолог также отметил, что главным стимулом для разговоров о военной интеграции в Европе является Россия, которая воспринимается европейцами как главная угроза.

«Китай может вторгнуться в Европу только туристически — в этом смысле он Европу уже оккупировал», — сказал эксперт.

По мнению Калачева, перспективы создания единой европейской армии напрямую зависят от будущего НАТО. При этом собеседник РИАМО отметил, что новый президент США Дональд Трамп вряд ли полностью свернет американское военное присутствие в Европе, хотя сократить контингент может.

«Военное присутствие США в Европе — это не только про защиту Европы, но и про защиту США», — напомнил эксперт.

США не отдадут Европу, это главный трофей Америки

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Как отметил в разговоре с РИАМО политолог, доцент МГУ им. М. В. Ломоносова Артем Косоруков, главная проблема создания единой европейской армии в том, что Германия и Франция тянут одеяло на себя. При этом оборонительной интеграции в Старом Свете будут сопротивляться США, которым она не выгодна, поэтому скорее всего у европейцев ничего не получится.

«Европа — это основной геополитический актив США. Если пустить этот регион в свободное плавание, то тут же либо усилится Россия, либо придет Китай. Поэтому Европу США не оставят — это ключевой трофей по итогам Второй мировой войны и холодной войны. Выводить базы они не будут, но точно заставят платить больше» Артем Косоруков политолог, доцент МГУ им. М. В. Ломоносова

Косоруков также отметил, что именно в Европе расположен ключевой центр влияния Соединенных Штатов на остальной мир.

«Это база в Евразии, о которой говорил Бжезинский. Евразия — „великая шахматная доска“, и нужно укреплять на ней свои фигуры. Европа, Япония, Корея, базы в Персидском заливе — периферийное, облицовывающее пространство, которое позволяет контролировать крупнейший в мире материк. Поэтому из Европы никто не уйдет», — резюмировал политолог.

Отвечая на вопрос о том, могут ли европейские страны ввести свой миротворческой контингент на территорию Украины в случае заморозки боевых действий между ВС РФ и ВСУ, Косоруков отметил, что без разрешения США Европа на такое не решится, а если это и произойдет, то контингент будет весьма скромным. Правда, по мнению эксперта, численность в данном случае не играет большой роли.

«Даже если они соберут 5 тысяч человек и поставят вдоль линии разграничения, это будет политический сигнал о том, что НАТО вступает в войну с Россией лоб в лоб. И либо надо тут же заключать мир и договариваться, либо, скажем так, этот контингент подвергнется воздействию и война продолжится», — считает собеседник РИАМО.

Все дело в торговле оружием

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По мнению политолога, научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, создание единой европейской армии в принципе возможно, но сделать это будет очень трудно.

«Я даже понимаю, почему Макрон про это заговорил — потому что в этой армии он собирается занять первое место. Немецкое руководство стало настолько дебильным, что на лидерство в Европе явно не тянет. Главное военное производство в Европе — французское. Вопрос в том, чье оружие будут покупать поляки, венгры, румыны — американское или французское, вот и вся история», — отметил эксперт.

При этом Журавлев не верит, что американцы дадут Макрону осуществить задуманное.

Отвечая на вопрос о возможности вывода американских войск из Европы, о чем также упоминал Макрон, собеседник РИАМО напомнил, что это прежде всего очень дорого.

«Я понимаю, Трамп человек взрывной и эмоциональный, но когда дело доходит до денег, то он их считать умеет. А вывести войска из Европы, это как нам в свое время войска из ГДР выводить — чистое разорение» Дмитрий Журавлев политолог, научный руководитель Института региональных проблем

Кроме того, эксперт указал и на прямую выгоду США от размещения своих войск в Европе: «Чем ближе ваше оружие к границе врага, тем больше врагу нужно оружия, чтобы от вас защититься».

Введут ли европейские войска на Украину

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Что касается возможного ввода европейских миротворцев на территорию Украины, то Журавлев настроен скептически.

«Их нужно не только набрать, а еще снарядить, вооружить и кормить. Арсеналы пусты, все на Украину ушло. Так что сделать это будет очень сложно», — полагает собеседник РИАМО.

Кроме того, политолог напомнил, что единого командования у европейских войск сейчас нет, и в случае их ввода на Украину может начаться «веселуха».

«Я понимаю Зеленского, он хочет прикрыться европейской армией. Чтобы русские либо напали на Европу и потом с ней воевали, либо остановились и перестали его бить. Но это не так решается», — резюмировал эксперт.