Над Вологодской областью уничтожили украинский беспилотник

Губернатор Филимонов: беспилотник ВСУ сбит над Вологодской областью
Спецоперация

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В 13:50 субботы над территорией Вологодской области обнаружили и ликвидировали украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Георгий Филимонов.

Украинский беспилотник сбили над Шекснинским районом. К месту падения БПЛА прибыли сотрудники экстренных служб.

Минувшей ночью украинские боевики атаковали беспилотниками Ростов-на-Дону. Были повреждены 14 домов.

Днем в субботу ВСУ нанесли удар по району автостанции в центре Макеевки в ДНР. Один человек погиб.