Над Вологодской областью уничтожили украинский беспилотник
Губернатор Филимонов: беспилотник ВСУ сбит над Вологодской областью
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В 13:50 субботы над территорией Вологодской области обнаружили и ликвидировали украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Георгий Филимонов.
Украинский беспилотник сбили над Шекснинским районом. К месту падения БПЛА прибыли сотрудники экстренных служб.
Минувшей ночью украинские боевики атаковали беспилотниками Ростов-на-Дону. Были повреждены 14 домов.
Днем в субботу ВСУ нанесли удар по району автостанции в центре Макеевки в ДНР. Один человек погиб.