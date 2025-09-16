Над Россией уничтожили 12 украинских дронов во вторник

Российские средства ПВО ликвидировали 12 украинских дронов во вторник. Все БПЛА были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Пять дронов перехватили над территорией Белгородской области. Еще четыре беспилотники сбили над Курской областью.

Также два БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области, а один — над Ростовской областью. Все дроны были ликвидированы в период с 08:45 до 17:00 по московскому времени.

В ночь на 16 сентября над Россией уничтожили 87 БПЛА противника. Больше всего дронов (30) сбили над Курской областью.

Между тем ВС РФ делают успехи в зоне СВО. Накануне они взяли под контроль село Ольговское в Запорожской области.