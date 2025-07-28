ВС РФ и ВСУ начали бои в Димитрове

Российская и украинская армии вступили в бои на окраинах города Димитров (украинское название — Мирноград) Покровского района Донецкой Народной Республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По словам политика, группировка ВСУ на этом участке фронта оказалась в сложной ситуации, сообщает ТАСС со ссылкой на выступление Пушилина в эфире телеканала «Россия-24» .

«По той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах самого Димитрова», — рассказал руководитель ДНР.

Ранее в Красноармейск (украинское название города — Покровск) пробилось несколько групп российских диверсантов, сообщали СМИ Украины. Прорыв диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) россиян едва не вызвал «катастрофу» в рядах украинских сил, заявляли осинтеры.

Между тем Минобороны России подтвердило освобождение населенных пунктов Зеленый Гай в ДНР и Малиевки в Днепропетровской области.