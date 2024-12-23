Владимир Зеленский все чаще стал срываться и делать необдуманные заявления из-за состояния полной безысходности, сообщает « РИА Новости » со ссылкой на издание L’AntiDiplomatico.

«Эти „нервные всплески“ происходят не просто так: катастрофическая ситуация на фронте, приход Дональда Трампа в Белый дом, дефицит иностранной помощи и так далее», — сообщается в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что начать СВО нужно было раньше 2022 года. Поводом для этого было игнорирование оппонентами соблюдения Минских соглашений.

Не начать СВО Москва также не могла, иначе это было бы преступлением против своей страны и ее народа.