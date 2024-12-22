Путин объяснил, почему СВО надо было начать даже раньше 2022 года

Президент России Владимир Путин рассказал журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину, когда на самом деле нужно было начинать специальную военную операцию (СВО) на Украине. Соответствующий отрывок разговора корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале .

«Трудно конкретную дату назвать. Во всяком случае, мы должны были раньше сориентироваться и понять, что Минские соглашения наши оппоненты исполнять не собираются, что они просто водят нас за нос, вводят в заблуждение», — заявил Путин.

Российский лидер напомнил, что позднее западные лидеры публично признались в том, что на самом деле никто и не собирался исполнять Минские соглашения. Они намеренно тянули время, чтобы Украина могла перевооружиться и подготовиться к боевым действиям. То есть, по словам Путина, западные лидеры понимали, что боевые действия будут.

Глава государства подчеркнул, что Россия должна была начать СВО раньше 2022 года, когда уже понимала, что ее водят за нос и не выполняют Минские соглашения. Но не начинать СВО тоже нельзя было. Тогда, по словам Путина, это бы было преступление против собственной страны и ее народа.

Ранее Путин в ходе прямой линии, которая состоялась 19 декабря, заявил, что специальную военную операцию на Украине следовало бы начинать раньше февраля 2022 года. Если бы он знал, как будут разворачиваться события в настоящем времени, подготовка к СВО началась бы сильно заранее.