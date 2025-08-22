На Украине уничтожили боевиков, которые могли ранить Героя РФ Абачева

сегодня в 16:03

Российские войска ликвидировали в Сумской области группу 140-го центра сил специальных операций (ССО) ВСУ. Ее участники могли быть причастны к атаке на Героя России генерал-лейтенанта Эседуллу Абачева, сообщает ТАСС .

В российских силовых структурах назвали имена и позывные ликвидированных украинских военных. Это командир группы Билык Илья (позывной Голландец), старший оператор БПЛА Яворский Станислав (позывной Борат), оператор БПЛА Шевчук Юрий (позывной Джулиан), а также боец с позывным Сириус.

Членов группы подозревают в причастности к атаке на генерал-лейтенанта Абачева. Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что офицер был ранен, находясь в зоне СВО.

Между тем ВС РФ атаковали бомбами ФАБ-500 пункт временной дислокации украинских диверсантов под Сумами. Их местоположение сдал пленный командир ВСУ.

Ранее Герой России Эседулла Абачев, находясь в приграничье, получил ранение. Сейчас он находится в одном из лучших военно-медицинских центров страны.