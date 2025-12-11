сегодня в 18:45

Военкор Сладков заявил о подготовке украинских офицеров к бегству на Запад

США и Европа уже разрабатывают планы эвакуации для офицеров Вооруженных сил и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, считает российский военкор Александр Сладков. По мнению журналиста, украинские силовики массово побегут на Запад сразу после завершения спецоперации и победы России, чтобы избежать правосудия, пишет «Царьград» .

Сладков считает, что украинские силовики совершили огромное количество военных преступлений с момента начала СВО, и теперь готовят пути отхода.

«Я уверен, офицеры ВСУ, ГУР уже готовят отход в США и Европу, по одиночке и группами. Надеются, что пригодятся для следующего проекта „анти-Россия“», — написал военный корреспондент в личном Telegram-канале.

Александр Сладков провел исторические параллели, заявив, что после Второй мировой войны в планах США по уничтожению СССР фигурировали сбежавшие из Германии фашисты. Более показательным примером он назвал поток украинских бандеровцев, хлынувший в Канаду после Великой Отечественной войны.

Сладков напомнил, что престарелый экс-член войск СС Ярослав Гунько, которому аплодировал украинский президент Владимир Зеленский, проживает именно в Канаде. Также журналист указал, что нынешний министр финансов Канады Христя Фриланд является внучкой сбежавшего с Украины бандеровца.

Ранее военкор заявлял, что Великобритания может превратить Украину в «новый Афганистан».

