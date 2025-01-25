Муж жительницы Харькова, бежавшей с Украины в Россию, отказался общаться с сыном

Муж жительницы Харькова, сбежавшей из Украины в Россию, перестал общаться с сыном, который служит в ВСУ, сообщает RT .

По словам женщины, она родилась и жила в Харькове. Ее муж после начала СВО перестал интересоваться судьбой сына от первого брака Игоря.

По словам женщины, муж сильно переживает, но считает, что, воюя против России, его сын выступает таким образом и против него самого.

«Муж перестал общаться с сыном Игорем, лишь иногда спрашивает, жив ли он. А я с пасынком до сих пор переписываюсь», — рассказала женщина.

Ранее украинский военнослужащий Виктор Гордиенко рассказал, что командование из-за конфликта перевело его на передовую, он попал в танковые войска. Мужчина не видел там ни одного танка.