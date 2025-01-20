Пленный боец ВСУ служил в танковых войсках, но танков не видел

Украинский военнослужащий Виктор Гордиенко рассказал, что командование из-за конфликта перевело его на передовую, он попал в танковые войска. Мужчина не видел там ни одного танка, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По словам пленного военнослужащего, командование ВСУ, конфликтующее со своими подчиненными, всех «неугодных» переводит на передовую. Зачастую украинские солдаты, не понравившиеся офицерам, оказываются в рядах пехоты.

Гордиенко отметил, что заготавливал для командиров дрова в лесу, ему это не нравилось. Пленный украинский военнослужащий добавил, что стал неугоден, а потому его перевели в танковые войска.

«Но за все время танка ни одного не увидел», — сказал Гордиенко.

Он также рассказал, что руководили его бригадой сержанты. В декабре 2024 года Гордиенко с сослуживцами отправили в Курскую область. По словам бойца ВСУ, их привезли в блиндаж и приказали держать оборону. Всего в укрытии находилось 5 украинских солдат.

В результате боев один боец ВСУ погиб, трое сбежали. Гордиенко же ушел в ближайший город и сдался в плен.

Ранее украинский военнослужащий заявил, что в российском плену лучше, чем в окопах. Он призвал сослуживцев сдать оружие.