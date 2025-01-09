Украинский военнослужащий заявил, что в российском плену лучше, чем в окопах

Украинский военнослужащий Михаил Костюк призвал сослуживцев сложить оружие, заявив, что условия в российском плену значительно лучше окопов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Украинец был мобилизован в ряды ВСУ из Луцка и проходил военную подготовку в городе Каменец-Подольский. По словам Костюка, на занятиях изучали только теорию саперного дела, а затем его подразделение было переброшено в Сумскую область для установки противотанковых мин.

«Нам поставили задачу — установить противотанковые мины. Показали видео, как они устанавливаются. Мы отказались выполнять задачу. Нам сказали, что отказ не принимается», — рассказал украинский военнопленный.

Он подчеркнул, что при возвращении подразделение попало под российский обстрел. Бойцы ВСУ прятались в блиндаже около 2-3 часов, после чего были взяты в плен российскими военнослужащими.

Костюк отметил хорошее отношение со стороны бойцов ВС РФ к украинским военнопленным. Бойцов ВСУ не избивают и регулярно кормят.

Ранее в ООН указали на военные преступления, совершенные бойцами ВСУ. При этом среди жертв были как российские, так и украинские солдаты.