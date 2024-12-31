В отчете Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) за осенний период 2024 года зафиксированы случаи нарушения военных конвенций на территории Украины. Документ описывает серию трагических эпизодов с применением дронов FPV против выведенных из строя военнослужащих, пишет РИА Новости .

В отчете уточняется, что среди жертв были как российские, так и украинские солдаты — всего четыре подтвержденных случая. Особо вопиющий инцидент был зафиксирован на видео: безоружный раненый солдат из России, находившийся в беспомощном состоянии на земле, подвергся смертельной атаке беспилотника.

Данные действия квалифицируются как военные преступления, поскольку направлены против комбатантов, утративших боеспособность вследствие ранений.

Международное гуманитарное право классифицирует как военное преступление любые атаки на раненых или потерявших сознание людей, которые не могут себя защитить и не проявляют агрессии. Хотя виновные в нападениях с использованием дронов не были названы УВКПЧ, организация подчеркивает особую тяжесть таких правонарушений.

Ключевой момент в том, что любой пострадавший, утративший способность к самообороне из-за болезни или ранения и не предпринимающий враждебных действий, автоматически получает статус «выведенного из строя» и находится под защитой международного права.

Кроме того, были зафиксированы случаи применения ВСУ пыток над большинством военнопленных РФ. В том числе некоторые пленные солдаты указали, что к ним было применено сексуальное насилие.