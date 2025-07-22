«Может, наш агент»: в Госдуме отреагировали на передачу главкомом ВСУ денег в РФ

Деньги главкома ВСУ Александра Сырского, которые тот отправил на лечение живущих в России родителей, дойдут до получателей, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Ранее СМИ утверждали, что украинский главнокомандующий отправил 1 000 000 рублей на лечение пожилых родителей в Москве, сообщает Lenta.ru .

Парламентарий обратил внимание, что Сырский — выпускник военного училища Москвы. В связи с этим Колесник в шутку предположил, что главком ВС Украины может быть «российским агентом».

«Я думаю, что этот миллион дойдет до адресата. <…> Может быть, он на нас работает, отправляя украинцев в топку войны? Не знаю. Может, это наш агент даже: столько он украинцев на тот свет отправил благодаря своим действиям, что, в принципе, может, мы и должны быть ему благодарны», — сказал Колесник.

Ранее SHOT писал, что Сырский отправил 1 млн рублей на лечение своего 86-летнего отца, который с апреля 2025 года борется с болезнью головного мозга. Издание писало, что главком ВСУ впервые за долгое время связался с родителями после того, как узнал, что отец находится в тяжелом состоянии. Сырскому-старшему планируют провести операцию в Москве.