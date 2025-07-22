SHOT: главком ВСУ Сырский перевел 1 млн руб за лечение отца в Московском регионе

Украинский главнокомандующий Александр Сырский оплатил лечение отца в Московском регионе. Он перевел 1 млн рублей в Россию, сообщает SHOT .

Сырский в первый раз за долгое время контактировал с родителями после того, как узнал, что отец в тяжелом состоянии. 86-летний Станислав Прокофьевич с апреля 2025 года борется с болезнью головного мозга. Она обострилась после того, как мужчина переболел коронавирусом.

Сначала Станислав Сырский проходил лечение во Владимире, в котором жила семья. Однако там доктора не смогли оказать мужчине компетентную помощь.

Тогда Александр Сырский направил родителей в Московский регион на лечение и реабилитацию. Отец лечился в отдельной палате. Вместе с ним там находится и жена.

Месяц лечения отца Сырскому стоит один млн рублей. Их главком ВСУ перевел в РФ.

В последние годы Сырский не общался с семьей из-за спецоперации и разного мнения по отношению к ней. Отношения ухудшились еще и после того, как мужчину назначили главнокомандующим ВСУ. Семья у военного имеет пророссийские взгляды.