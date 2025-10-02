Москалькова: еще 10 жителей Курской области возвращаются в Россию из Сум

Еще 10 граждан РФ, жителей Курской области, которых власти Украины незаконно удерживали на территории Сум, вернули в Россию. Об этом РИА Новости рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

11 июля она заявляла, что судьба около 1 тыс. исчезнувших жителей Курской области еще неизвестна. Она отправила списки без вести пропавших граждан РФ в регионе уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу, а также в Международный комитет Красного Креста.

24 июля помощник президента РФ Владимир Мединский сказал, что не все жители Курской области, которых ВСУ вывезли на Украину во время оккупации части региона, вернулись домой. Он отмечал, что неизвестна судьба примерно 30 человек.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025-го боевики были разгромлены и вытеснены из региона российскими войсками.

