Мединский заявил, что Украина вернула не всех жителей Курской области

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что не все жители Курской области, которых боевики ВСУ вывезли на территорию Украины во время оккупации части российского региона, вернулись домой к настоящему моменту, сообщает РИА Новости .

«Их немного, около 30 человек, но они по-прежнему удерживаются Украиной», — отметил он.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что судьба порядка тысячи пропавших жителей Курской области все еще не установлена.