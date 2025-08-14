Могли долететь до Москвы: куда ВСУ собирались бить ракетами «Сапсан»?

На ней видно, что ВСУ, например, могли бы наносить удары по Москве.

Ранее в ФСБ рассказали о ликвидации технической базы производства Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан».

В конце июля 2025 года Украина могла нанести удар по территории России баллистическими ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 750 км. Однако этого не произошло благодаря эффективной работе ФСБ и Минобороны, которым удалось перехватить разговор одного из немецких генералов, содержащий подробную информацию о подготовке к нападению, включая точную дату.