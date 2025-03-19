сегодня в 13:22

МО: ПВО после приказа Путина обезвредила 7 БПЛА, летевших на объекты Украины

Средства противовоздушной обороны (ПВО) по приказу президента РФ Владимира Путина о прекращении огня сбили 7 беспилотников, которые должны были атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру в Николаевской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«ПВО РФ было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них были сбиты ЗРПК „Панцирь“, один дежурным истребителем ВКС России», — говорится в сообщении.

Накануне глава государства провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили восстановление двусторонних отношений и пути к урегулированию российско-украинского конфликта. Президенты общались около 2,5 часов.

В ходе переговоров Путин одобрил предложение Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на срок в 30 дней и немедленно дал соответствующую команду российским военным.