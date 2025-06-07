МО: причина затягивания Украиной сроков обмена пленными и погибшими неизвестна

«Вместе с тем, до настоящего времени согласие Киева на проведение гуманитарных операций не получено. Представители украинской контактной группы на место встречи не прибыли», — сказал Фомин.

Он подчеркнул, что российская сторона заранее проинформировала Киев о своем предложении по обмену военнопленными и погибшими, а также направила своих представителей на белорусско-украинскую границу.

Москва надеется, что в скором времени Киев сможет принять меры, необходимые для обмена военнопленными и телами погибших, заключил генерал-полковник.

Ранее помощник президента России и глава переговорной делегации РФ Владимир Мединский заявил, что Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок приемку замороженных 6 тыс. тел бойцов ВСУ и обмен военнопленными. Рефрижераторы с телами солдат ВСУ на обмен находятся в Брянской области.