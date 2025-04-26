Мирошник: у РФ есть информация о сотнях погибших в Суджанском районе под Курском

Специальный представитель МИД России Родион Мирошник, отвечающий за документирование преступлений киевских властей, заявил, что у Москвы имеется информация о гибели сотен гражданских лиц в Курской области на территории Суджанского района, пишет РИА Новости .

По словам Мирошника, имеющиеся сведения требуют дополнительной проверки и расследования.

«Сейчас уже есть данные на сотни людей, которые погибли в период нахождения этой территории под контролем украинских вооруженных формирований. Все эти данные нуждаются в подтверждении, дополнительного расследования», — отметил Мирошник.

Ранее президент России Владимир Путин получил доклад от главы генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о завершении военной операции против украинских вооруженных сил в Курской области и полном освобождении региона.