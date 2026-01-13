Мирошник: 45 россиян погибли от украинских ударов в новогодние праздники

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что 107 россиян, в том числе восемь детей, были ранены при ударах ВСУ по стране с 1 по 11 января, также погибли 45 человек, включая троих детей, сообщает ТАСС .

«Для убийства и ранений гражданских лиц украинские вооруженные формирования чаще всего использовали ударные БПЛА различных модификаций, позволяющие совершать преднамеренные атаки на гражданское население», — отметил посол.

По его словам, с начала января украинцы совершили несколько террористических атак против мирных жителей. Это были «варварский удар» по кафе и отелю в Хорлах (погибли 29 человек, в том числе двое детей), удар по машине в Тарасовке (погибла шестилетняя девочка), массированный налет БПЛА на Воронеж и ракетный удар по энергоподстанции в Белгородской области.

Как добавил Мирошник, за новогодние каникулы противник выпустил по территории России не менее 4,1 тыс. боеприпасов.

Ранее посол рассказал. что ВСУ расстреляли в Селидове около 130 человек, но это число может еще вырасти, так как украинцы буквально лютовали в населенном пункте.

