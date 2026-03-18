Минобороны: за ночь над РФ уничтожили 85 украинских дронов
Фото - © РИА Новости
Этой ночью над 10 регионами страны, Черным и Азовским морем перехвачены 85 БПЛА противника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Их ликвидировали дежурными средствами ПВО.
42 БПЛА сбили над Краснодарским краем, 13 — над Черным морем, шесть — над Азовским морем, по пять — над Брянской областью и Крымом, 4 — над Адыгеей, три — над Ленинградской областью, по два — над Воронежской и Астраханской областями, по одному — над Калужской, Смоленской областями и Ставропольским краем.
Ранее глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что ночью была атака на регион. Из-за этого обломками беспилотников повредили кровлю медцентра в Юбилейном микрорайоне и ЛЭП, также БПЛА рухнули во дворы многоквартирных и частных домов. В результате ночной атаки погиб один человек.
