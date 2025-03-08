Минобороны: ВС РФ освободили три населенных пункта в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» ВС РФ освободили три населенных пункта в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Украинские боевики выбиты из Николаевки, Викторовки и Старой Сорочины в Курской области.

Telegraph писал, что группировка солдат ВСУ, которая состоит из 10 тыс. солдат, попала под угрозу окружения в Курской области. Это произошло после того, как российские войска начали прорываться под Суджей.

Ранее сообщалось, что ВСУ лишились безопасных путей снабжения в Суджанском районе Курской области.