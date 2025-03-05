ВСУ лишились безопасных путей снабжения в Суджанском районе Курской области
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Военнослужащие группировки «Север» ВС РФ заявили, что ВСУ лишились безопасных путей снабжения в Суджанском районе Курской области, сообщает РИА Новости.
По словам российских бойцов, противник продолжает контратаки. При этом украинские военные используют «мобилизованное мясо». Например, в боях на юге Суджанского района принимают участие 18-летние парни из десантных подразделений.
В конце февраля ВС РФ установили огневой контроль над трассой в районе Юнаковки Сумской области Украины. Теперь у ВСУ появились проблемы со снабжением и ротацией на курском направлении. Между собой они называют трассу «дорогой смерти».
Российские военные продолжают выдавливать противника из Курской области. Также ВС РФ установили контроль над 60% территории населенного пункта Журавки в Сумской области.