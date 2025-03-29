Минобороны: ВС РФ освободили Пантелеймоновку в ДНР
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Российские войска освободили поселок городского типа Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.
Украинских боевиков из населенного пункта выбивали бойцы подразделений «Южной» группировки войск ВС РФ.
Президент России Владимир Путин заявлял, что ДНР освобождено на 70%. Российские войска продолжают освобождать населенные пункты.
25 марта ВС РФ освободили Мирное в Донецкой Народной Республике.