Российские войска освободили еще один населенный пункт в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили Мирное в ДНР
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Российские войска освободили поселок городского типа Мирное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.
Населенный пункт Мирное в ДНР освободили солдаты группировки войск «Запад».
22 марта четыре работника МЧС РФ были ранены во время ударов беспилотников в Донецкой Народной Республике.
Ранее солдаты ВС РФ освободили от ВСУ Срибное в ДНР. Противник потерял 500 человек.