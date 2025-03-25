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Российские войска освободили поселок городского типа Мирное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.

Населенный пункт Мирное в ДНР освободили солдаты группировки войск «Запад».

22 марта четыре работника МЧС РФ были ранены во время ударов беспилотников в Донецкой Народной Республике.

Ранее солдаты ВС РФ освободили от ВСУ Срибное в ДНР. Противник потерял 500 человек.