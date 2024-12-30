Российские войска выбили украинских боевиков из населенного пункта Новооленовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Новооленовку освободили солдаты группировки войск «Центр».

В ДНР украинские боевики утратили до 420 военных за сутки. Выведены из строя два танка, один из которых Leopard, две БМП, БТР, боевая бронемашина, пять пикапов, 155-мм артустановка «Богдана» и станция РЭБ.

27 декабря российские войска освободили Ивановку в ДНР. В Харьковской области ВС РФ выбили противника из Загрызово и Лозовой в Харьковской области.

26 декабря российские солдаты освободили населенный пункт Гигант в ДНР.