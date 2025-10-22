Минобороны РФ: резервистов не будут отправлять на СВО и за границу

Резервисты не будут привлекаться к участию в СВО и выполнению задач за пределами РФ. Об этом на брифинге заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, сообщает Минобороны РФ.

По его словам, в соответствии с новым законопроектом резервисты могут быть отправлены на спецсборы для защиты объектов жизнеобеспечения, которые находятся на территории их родных регионов. Их не будут отправлять на спецоперацию и за границу.

Цимлянский напомнил, что резервисты — это граждане, которые ранее служили в ВС РФ и заключили контракт с Минобороны о пребывании в резерве. Они находятся в запасе. Важно не путать их контрактниками, которые являются действующими военнослужащими.

Резервистам положены выплаты как за пребывание в резерве, так и за участие в спецсборах. Также за ними сохраняются рабочие места на время участия в мероприятиях Минобороны.

Резервисты проходят огневую, медицинскую и инженерную подготовку. Только после этого они допускаются к выполнению задач.

Ранее Цимлянский отметил, что новый законопроект затрагивает исключительно резервистов. Ни о какой мобилизации речи нет.

