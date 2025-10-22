Генштаб ВС РФ объяснил, почему возросла угроза ударов по жилым массивам

сегодня в 13:29

В Генеральном штабе Вооруженных сил РФ заявили об усилении опасности атак на гражданские районы в России. Об этом заявил заместитель главы Главного организационно-мобилизационного управления ведомства, вице-адмирал Владимир Цимлянский, пишет ТАСС .

Опасность атак на критически важные объекты и жилищные зоны в России увеличилась из-за применения ВСУ дальнобойных БПЛА, сообщил Цимлянский.

Какой дальности дроны стала использовать Украина, вице-адмирал не уточнил.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что утром 22 октября всего за четыре часа над российскими территориями были ликвидированы сразу 13 вражеских дронов.

