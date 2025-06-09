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Минобороны: РФ и Украина обменялись военнослужащих возрастом до 25 лет

9 июня первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет возвращена в Россию с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии с договоренностями, достигнутыми на переговорах с Киевом в Стамбуле 2 июня, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Украине взамен были переданы бойцы ВСУ такой же численности.

Сейчас российские военные находятся на территории Белоруссии. Там им оказывают помощь медики и психологи.

Военнослужащих доставят в Россию в ближайшее время. Они пройду лечение и реабилитацию.

Между тем все еще неизвестно, когда Украина заберет тела погибших бойцов ВСУ, передача которых также обсуждалась на переговорах в Стамбуле. Россия уже доставила первую партию к границе, но Киев в последний момент отказался.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оправдания Киева по приему тел погибших неправдоподобными.