Минобороны РФ: 4 украинских беспилотника уничтожены над Владимирской областью

сегодня в 08:50

Утром в пятницу над Владимирской областью были сбиты четыре дрона противника самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Инциденты произошли с 05:05 до 05:40. Беспилотники ликвидированы с помощью ПВО.

Минувшей ночью также были перехвачены 13 украинских дронов. Их уничтожили над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями.

Ранее дрон ВСУ атаковал насосную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Возник пожар, но ущерб был минимальным.