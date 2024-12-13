Минобороны РФ: 4 украинских беспилотника уничтожены над Владимирской областью
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Утром в пятницу над Владимирской областью были сбиты четыре дрона противника самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
Инциденты произошли с 05:05 до 05:40. Беспилотники ликвидированы с помощью ПВО.
Минувшей ночью также были перехвачены 13 украинских дронов. Их уничтожили над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями.
Ранее дрон ВСУ атаковал насосную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Возник пожар, но ущерб был минимальным.