сегодня в 12:16

Подразделения группировки войск «Север» освободили 12 населенных пунктов в Курской области. Это более 100 кв. км территории, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Освобождены Богдановка, Агроном, Бондаревка, Зазулевка, Дмитрюков, Ивашковский, Кубаткин, Колмаков, Михайловка, Мартыновка, Южный и Правда.

Ранее оборона украинской армии в Курской области рухнула. ВСУ массово складывают оружие и сдаются в плен.

С 6 августа 2024 года российские военные освободили более 30 населенных пунктов в Курской области. В феврале был возвращен контроль над пятью из них: Погребки, Орловка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово.