Mash: оборона ВСУ в Курской области рухнула, солдаты сдаются в плен

Оборона украинской армии в Курской области рухнула. ВСУ массово складывают оружие и сдаются в плен, сообщает Mash .

«Пленных больше, чем бойцов умелых», — заявил военнослужащий ВС РФ.

Покинувшие северную часть Суджанского района подразделения ВСУ ротировались в Казачью Локню, которая стала перевалочным пунктом перед отступлением в Суджу. Сейчас в городе менее 3 тыс. украинских бойцов.

На данный момент ВС РФ уже освободили Малую Локню, зачистили хутора Косица, Правда, Ивашковское и Кубаткин. В Ивашковском противник сдался в плен добровольно. В Судже идут бои на Строительной улице.

Под контроль российских сил перешли поселок Мирный и большая часть Махновки. Бои начались в Казачьей Локне. Морпехи стараются занять господствующую высоту в районе Гончаровки.

Ранее украинская армия ударила из РСЗО HIMARS по собственным позициям в Судже. Это произошло из-за потери связи с подразделениями ВСУ.