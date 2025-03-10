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Российские военные освободили с 6 августа 2024 года 32 населенных пункта в Курской области, пишет ТАСС .

В феврале был возвращен контроль над пятью населенными пунктами: Погребки, Орловка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово.

Больше всего населенных пунктов — 12 — было возвращено под контроль в сентябре прошлого года. Среди освобожденных территорий Успеновка, Борки, Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что в результате действий подразделений группировки войск «Север» в Курской области были освобождены населенные пункты Черкасское Поречное, Малая Локня и Косица.