Минобороны РФ: 10 украинских БПЛА ликвидировали за почти час под Белгородом
Фото - © РИА Новости
Российские средства ПВО с 08:00 до 09:15 сбили 10 БПЛА ВСУ над Белгородской областью. Они были самолетного типа.
Ночью российские средства ПВО уничтожили 221 БПЛА ВСУ над регионами России. Противник пытался атаковать беспилотниками самолетного типа.
В Белгородской области уничтожили семь БПЛА.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник попытался нанести удар в селе Долбино в Белгородском районе Белгородской области. Из-за этого пострадала мирная жительница.