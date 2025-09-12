Минобороны РФ: 10 украинских БПЛА ликвидировали за почти час под Белгородом

Фото - © РИА Новости

Российские средства ПВО с 08:00 до 09:15 сбили 10 БПЛА ВСУ над Белгородской областью. Они были самолетного типа.

Ночью российские средства ПВО уничтожили 221 БПЛА ВСУ над регионами России. Противник пытался атаковать беспилотниками самолетного типа.

В Белгородской области уничтожили семь БПЛА.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник попытался нанести удар в селе Долбино в Белгородском районе Белгородской области. Из-за этого пострадала мирная жительница.