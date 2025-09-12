Минобороны РФ: 10 украинских БПЛА ликвидировали за почти час под Белгородом Спецоперация сегодня в 12:43 Фото - © РИА Новости

Российские средства ПВО с 08:00 до 09:15 сбили 10 БПЛА ВСУ над Белгородской областью. Они были самолетного типа.