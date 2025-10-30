Минобороны подтвердило массированный удар по предприятиям ВПК Украины

В ночь на 30 октября российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу. Кроме того, были поражены военные аэродромы, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Атака проводилась с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Кроме того, для ударов использовались беспилотники.

В ходе ночной операции все намеченные цели были поражены, подчернили в Минобороны РФ. Атака проводилась в ответ на террористические удары ВСУ по российским гражданским объектам, добавили в ведомстве.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что на Украине ночью звучала воздушная тревога на фоне ударов ВС РФ по ее военным и энергетическим объектам. Атака проводилась с помощью беспилотников «Герань-2», гиперзвуковых ракет «Кинжал» и крылатых «Калибров».

