Минобороны: Киев атаковал объекты морского перевалочного комплекса на Кубани
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Прошедшей ночью украинские ударные беспилотники атаковали объекты морского перевалочного комплекса и гражданскую инфраструктуру в Новороссийске, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Так, вражеские дроны ударили по объектам международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум». Цель — нанесение максимального экономического ущерба ее крупнейшим акционерам (энергетическим компаниям из США и Казахстана).
В результате ударов ВСУ были повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал. Помимо этого, произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами.
Кроме того, украинскими БПЛА атакована и гражданская инфраструктура Новороссийска, включая многоквартирные и частные жилые дома. При атаке противника пострадали мирные жители, в том числе дети.
Ранее сухогруз типа «Волго-Балт» потерпел крушение в Азовском море вследствие удара украинского БПЛА. В результате вражеской атаки погибли 3 человека. Судно перевозило пшеницу.
