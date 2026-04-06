Минобороны: Киев атаковал объекты морского перевалочного комплекса на Кубани

Прошедшей ночью украинские ударные беспилотники атаковали объекты морского перевалочного комплекса и гражданскую инфраструктуру в Новороссийске, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Так, вражеские дроны ударили по объектам международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум». Цель — нанесение максимального экономического ущерба ее крупнейшим акционерам (энергетическим компаниям из США и Казахстана).

В результате ударов ВСУ были повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал. Помимо этого, произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами.

Кроме того, украинскими БПЛА атакована и гражданская инфраструктура Новороссийска, включая многоквартирные и частные жилые дома. При атаке противника пострадали мирные жители, в том числе дети.

Ранее сухогруз типа «Волго-Балт» потерпел крушение в Азовском море вследствие удара украинского БПЛА. В результате вражеской атаки погибли 3 человека. Судно перевозило пшеницу.

